Nella sua analisi di Como-Inter, Daniele Adani tende a sottolineare le qualità dei lariani più di quelle dei nerazzurri, la cui vittoria è però fondamentale per la corsa Scudetto.

"Il Como ha fatto una gran partita. Ha fatto l'ennesima grande partita della stagione. Abbiamo una cosa da sottolineare, ci sarebbe da fare un titolo: il miglior attacco batte la miglior difesa. L'Inter ha 75 gol e il Como ne ha subiti 26. Ma vi chiedo: il Como è la miglior difesa nei nomi? No, lo è nel concetto di calcio. Si gioca la Champions col lavoro, con le idee, altrimenti Van der Brempt, Kempf, Diego Carlos e Alex Valle non li prenderebbe nessuno tra le grandi squadre. Il punto è il lavoro, che porta ad esaltare le grandi qualità di questo collettivo che può cadere contro la squadra che da anni come aspettative si impone per collettivo e qualità di gioco. La chiave è che il Como compete, prende una traversa dopo il recupero. Quando l'Inter è ispirata non compete in A, non le fa altre cadute. Se è centrata vince il campionato con quattro turni d'anticipo, anche perché il nostro campionato è modesto".