Bocciato su tutta la linea: l'annata di Benjamin Pavard all'Olympique Marsiglia è stata decisamente da dimenticare e dalla Francia arrivano nuove dichiarazioni pesanti verso il giocatore arrivato in Provenza dall'Inter la scorsa estate. A esprimersi con toni duri dai microfoni di RMC Sport è la nota giornalista transalpina Carine Galli: "A proposito di discesa agli inferi, abbiamo un esempio emblematico: Benjamin Pavard, arrivato nelle ultime ore della finestra di mercato estiva. Aveva due obiettivi: giocare e riconquistare un posto nella Nazionale francese. Sapeva che se le cose fossero andate bene all'OM, ​​avrebbe avuto un peso agli occhi di Deschamps. È stato un fallimento fenomenale. Benjamin Pavard ha 30 anni; dovrebbe essere ancora al top della forma. Avrebbe dovuto essere uno dei leader della difesa del Marsiglia, e alla fine è stato un fiasco colossale. Difficilmente giocherà ai Mondiali. Quello che abbiamo visto a Monaco è stato persino doloroso. È crudele; ha perso tutta la fiducia in se stesso".