L'Inter conquista tre punti importantissimi al Sinigaglia e lo fa contro un Como che aveva messo in seria difficoltà i nerazzurri specialmente nel primo tempo. Il doppio svantaggio avrebbe potuto minare le certezze della squadra di Chivu, che a fine primo tempo ha trovato la via del gol con Marcus Thuram, bravo a dare la zampata vincente sul traversone di Barella. Quella dell'Inter ieri è stata una prova davvero gagliarda e cinica: l'unione di tecnica e fisicità è stata fondamentale. Anche quando gli errori sono stati evidenti, ecco che il Biscione ha saputo sfruttare nel migliore dei modi le proprie armi a disposizione. E ora il traguardo tricolore si avvicina. Il carpe diem di Chivu funziona ancora: l'Inter ha colto l'attimo ed è pronta ancora una volta ad avvicinarsi al traguardo.