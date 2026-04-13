Cristian Chivu ha commentato anche a Rai Radio 1 il successo pesantissimo ottenuto sul campo del Como dall'Inter, ora più vicina al 21esimo scudetto della sua storia: "Ho visto una reazione di una squadra matura, una squadra che capisce i momenti. Non è semplice venire a Como e fare quattro gol alla miglior difesa del campionato, nella ripresa ci voleva qualcosina in più rispetto al primo tempo. Tutti hanno dato il loro contributo", le parole del tecnico romeno. 

Sezione: Focus / Data: Lun 13 aprile 2026 alle 18:22
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.