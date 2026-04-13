Cristian Chivu ha commentato anche a Rai Radio 1 il successo pesantissimo ottenuto sul campo del Como dall'Inter, ora più vicina al 21esimo scudetto della sua storia: "Ho visto una reazione di una squadra matura, una squadra che capisce i momenti. Non è semplice venire a Como e fare quattro gol alla miglior difesa del campionato, nella ripresa ci voleva qualcosina in più rispetto al primo tempo. Tutti hanno dato il loro contributo", le parole del tecnico romeno.