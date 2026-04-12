"Giocare contro il Como è molto difficile, stiamo facendo una stagione straordinaria" è il primissimo commento di Carlos Augusto, arrivato in sala stampa del Sinigaglia per commentare la vittoria ottenuta questa sera contro la squadra di Fabregas, valso uno slancio di altre tre punti fondamentale per lo scudetto. Di seguito le sue parole, raccolte dall'inviata di FcInterNews.it.

"Il gol a fine primo tempo è stato importantissimo, andare all'intervallo sotto di due reti sarebbe stato diverso - aggiunge il brasiliano -. La squadra ha dimostrato quello che vuole, non abbiamo mai mollato e abbiamo fatto di tutto per vincere. Ma per lo scudetto non è ancora fatta. Sappiamo quello è successo negli anni scorsi, dobbiamo fare del nostro meglio".

Cosa vi siete detti all'intervallo?

"Sappiamo che l'intervallo è molto importante, mettiamo dentro le nostre idee e ripensiamo a cosa abbiamo fatto nel primo tempo. È bello parlare tra di noi per sistemare le cose, le partite non sono facili e a volte riusciamo a sistemarci".

Aveta fatto una grande partita anche senza Lautaro.

"È un grande giocatore, fa sempre la differenza ed è molto importante. Abbiamo fatto una partita di squadra e dimostrato quello che vogliamo, compresa la forza del gruppo. Sono qui da tre anni, so quanto è compatto questo gruppo".

Stai pensando al rinnovo?

"Ne stiamo parlando, ma il mio principale obiettivo sono i prossimi due mesi. Abbiamo due trofei da vincere, poi vedremo".