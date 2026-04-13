Luca Marchegiani, ospite su Sky Sport, ha parlato così della vittoria interista contro il Como: "Primo tempo bellissimo dei lariani, l'Inter non era riuscita a fare niente. Nel secondo tempo, poi, i nerazzurri hanno sfruttato l'esperienza e le palle inattive". Ed è proprio la maturità della squadra che è stata evidenziata da Chivu a Rai Radio 1: "Ho visto una reazione di una squadra matura, una squadra che capisce i momenti. Non è semplice venire a Como e fare quattro gol alla miglior difesa del campionato".