Italia fuori dai Mondiali negli USA, in Messico e in Canada. Un verdetto che ancora oggi brucia e sta portando a conseguenze importanti nel calcio nostrano. Eppure potrebbe incredibilmente non essere definitivo. Ne parla The Athletic, secondo cui tutto passa dall'ammissione o meno alla competizione dell'Iran, al centro di vicende belliche e in rapporti non certo idilliaci con gli Stati Uniti, usando un eufemismo.

Secondo la testata britannica, qualora l'Iran venisse escluso la FIFA potrebbe scegliere a propria discrezione le modalità di sostituzione. Ad oggi l'opzione più probabile sarebbe coinvolgere un'altra Nazione asiatica (Emirati Arabi favoriti), ma esiste un'altra soluzione: la Federazione presieduta da Gianni Infantino avrebbe infatti in mente un playoff intercontinentale per assegnare il posto vacante e l'Italia verrebbe coinvolta essendo quella col miglior ranking tra le escluse.

Questa soluzione sembra comunque remota, ma esiste un precedente che le dà un minimo di concretezza, relativo all'ultimo Mondiale per Club disputato proprio oltre Oceano: Esclusi i messicani del Leon (violazione della regola della multiproprietà), la sostituta emerse da uno spareggio tra Club America (squadra messicana con il ranking più alto) e Los Angeles FC (sconfitto in finale della Concacaf Champions League proprio dal Leon), con successo dei californiani.

Chissà se l'immaginazione della FIFA, qualora l'Iran venisse escluso dal Mondiale, non permetterà agli azzurri di godere di un'altra occasione quando ormai sembra davvero tutto finito...