L'Inter ha chiuso il discorso Scudetto come meglio non avrebbe potuto. Questa è la convinzione espressa da Riccardo Trevisani negli studi di Sport Mediaset: "Avevo detto due settimane fa che con quattro punti l'Inter avrebbe vinto lo Scudetto, ne ha fatti sei e il Napoli si è fermato. Secondo me il campionato si è concluso al Sinigaglia dove l'Inter ha tirato fuori una bella prestazione. È partita sotto 2-0, in difficoltà, coi soliti errorini del portiere contro una squadra che stava volando. Ma ha reagito alla grande, ritrovando un ottimo Barella, un ottimo Thuram, e un Denzel Dumfries che è mancato 16 partite, veramente tante. Nove punti di vantaggio sono irrecuperabili per tutti, soprattutto a questa Inter. Ora può permettersi anche di fare ruotare qualche giocatore nel resto delle partite in calendario. Se l'Inter poi centra il double campionato-Coppa Italia ha fatto una stagione clamorosa".

Trevisani commenta anche il gesto sarcastico di Nicolò Barella nei confronti dei tifosi del Como, col quattro esposto all'uscita dal campo: "È un quattro e mezzo-cinque, col pollice che si muove... Se ha fatto quattro, si dice che sfotteva i tifosi lariani. Se ha fatto cinque, tirano fuori la finale Champions. Diciamo che Barella, che ho criticato per la stagione non fatta alla grande, nelle ultime due partite è stato tra i migliori in campo specie ieri sera".