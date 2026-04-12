"C'è un bel feeling qui" ammette Kosta Runjaic in conferenza stampa dopo il rotondo 3-0 con cui il suo Udinese ha schiantato il Milan. Il tecnico bianconero si riferisce a San Siro, stadio che in quest'annata i friulani hanno sbancato anche contro l'Inter a inizio campionato: "Nessuno si aspettava che avremmo fatto una partita del genere. La squadra ha fatto una buona gara, come successo ad agosto con l'Inter. La partita era equilibrata, poi un gol cambia tutto. Poi è vero che il Milan ha avuto tante occasioni per segnare, ma non ci è riuscito e noi l'abbiamo fatto. Abbiamo fatto anche un pizzico di fortuna. Questo è il calcio. La vittoria è per i nostri tifosi. Non è facile essere l'Udinese e affrontare questa pressione qui a San Siro in questa maniera. Ancora una volta: sono felice per i giocatori, per i tifosi e per il club".

Applausi anche per l'ex nerazzurro Nicolò Zaniolo: "Noi attacchiamo insieme e difendiamo assieme. Il Milan ha qualità individuali superiori alle nostre, ma noi abbiamo giocato con tanta energia. Zaniolo ha fatto una grandissima gara, con grande disciplina, anche in fase difensiva; lui sta migliorando, è nel processo, potrebbe fare ancora meglio. Sono tanto felice di come sta giocando: se continua così avrà certamente chance di tornare a giocare per la Nazionale".