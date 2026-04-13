Antonio Cassano non mette Marcus Thuram nel gotha degli attaccanti europei in circolazione: "Non è un top player, ma ognuno ha le proprie opinioni - ha detto FantAntonio a 'Viva el Futbol' -. Per me, è un grande giocatore in Italia. poco ma sicuro. Ma in una squadra come PSG o City farebbe fatica a fare la prima/seconda punta, io lo vedo in un 4-3-3 come esterno a sinistra. Per giocare in queste squadre devi fare 50 gol all'anno, come fa Haaland, ad esempio. A Thuram manca ancora qualcosa, anche se l'anno scorso è vero che fece bene con Bayern e Barcellona in Champions League".