Passata la delusione per la sconfitta contro l'Inter, per Cesc Fabregas è di nuovo momento di soddisfazioni. Il tecnico spagnolo ha ricevuto infatti quest'oggi il premio Enzo Bearzot, alla presenza tra gli altri anche di Fabio Capello che ai microfoni di Tutto Mercato Web parla così dell'allenatore del Como: "In tre anni ha fatto cose molto belle, dalla B alla A fino a essere grande protagonista in Serie A, si merita un premio molto importante come quello dedicato a Bearzot. La cosa bella è che Fabregas è giovane e ha portato qualcosa di diverso nel campionato italiano, di nuovo. Ha davanti un grande futuro".

Capello si sofferma anche su quanto accaduto ieri al Sinigaglia: "Ieri è stata una partita molto bella e ha dimostrato nella crescita della squadra di essere cresciuto anche lui, ha capito che contro certe squadre bisogna sbagliare poco".