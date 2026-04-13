Lui che se ne intende di scudetti, avendone vinti due alla guida dell'Inter, sa benissimo cosa vuol dire la vittoria della squadra di Cristian Chivu ieri sera al Sinigaglia di Como, dopo il sorprendente pareggio del Napoli a Parma qualche ora prima. Steven Zhang, ex proprietario e presidente del club nerazzurro, non perde occasione di continuare a seguire a distanza i colori che ha imparato ad amare negli anni e anche oggi che non ha più alcun legame professionale ed è solo un semplice tifoso fa sentire la sua presenza attraverso i canali social, in modo discreto come sua abitudine.
Poco dopo il triplice fischio di Davide Massa che ha sancito il successo per 4-3 dell'Inter sulla squadra di Cesc Fabregas, Zhang ha pubblicato un post con l'immagine di Denzel Dumfries che esulta assieme a Petar Sucic, Hakan Calhanoglu e Carlos Augusto, accompagnandola con due cuori, uno nero e uno azzurro. Un emoticon che non richiede ulteriori commenti.
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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