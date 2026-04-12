Domani sera, Simone Inzaghi ritroverà da avversario Roberto Mancini nella Champions League asiatica: il suo Al-Hilal sfiderà infatti l'Al Sadd negli ottavi di finale della competizione. Alla vigilia del match, il tecnico piacentino ha parole importanti nei confronti dell'ex CT della Nazionale, oltre che allenatore dell'Inter a sua volta: "Posso parlare solo bene di lui. È stato prima mio compagno, un grandissimo giocatore col quale alla Lazio abbiamo vinto Scudetto e coppe. Poi è diventato il mio allenatore e da lui ho imparato tanto perché è un ottimo tecnico, con ottime idee. Bravo nel gestire il gruppo, è stato un grande esempio per me averlo".

Fu lui a volermi alla Lazio, un club dove sono rimasto più di vent'anni. Gli sarò per sempre grato, poi domani saremo avversari. Lo rivedrò comunque con grande piacere perché è una persona alla quale sono legato".