Dopo le due sconfitte consecutive contro Udinese e Juventus, il Genoa torna a sorridere nel lunch match dellla 32esima giornata del campionato di Serie A. La formazione di Daniele De Rossi ha infatti superato il Sassuolo con il punteggio di 2-1: la sfida tra campioni del mondo 2006 con Fabio Grosso si apre con il vantaggio rossoblu firmato da Ruslan Malinovskyi al 18esimo, in un primo tempo che vede il Grifone prevalere nella sostanza. Poco dopo il duplice fischio di Antonio Rapuano, scoppia un feroce parapiglia nel tunnel degli spogliatoi tra Mikael Ellertsson e Domenico Berardi che porta all'espulsione per entrambi.

Nella ripresa, i neroverdi si scuotono e trovano la rete del pareggio al minuto 57: Tarik Muharemovic fa tutto da solo e calcia, Justin Biljow respinge ma non in maniera abbastanza efficace, Ismael Koné è lì e non può far altro che ribadire in rete. A sei dal novantesimo, però, il Genoa piazza il colpo vincente con Caleb Ekuban che finalizza una splendida azione in area emiliana avviata da Junior Messias. Vittoria che allontana in maniera definitiva il Genoa, ora a 36 punti, dalle acque basse della corsa salvezza.