Lele Adani sceglie Marcus Thuram come uomo del week-end calcistico che si è concluso con la vittoria dell'Inter sul Como grazie anche alla doppietta del francese: "In questa fase del campionato, questo ragazzo ha dato una sgasata decisiva, da giocatore totale, da giocatore della nazionale francese che ha a disposizione un'infinità di attaccanti - le sue parole a 'Viva el Futbol' -. Dei nove gol segnati dai nerazzurri tra Como e Roma, cinque portano la sua firma. I gol li ha fatti 'alla Thuram': il primo da prima punta, il secondo da seconda punta. E sono quelli che assegnano lo scudetto definitivamente alla squadra di Chivu, se mai ci fossero stati dei dubbi. Oltretutto, ha fatto valere i gradi in mancanza di Lautaro in una gara difficile, gestita sul piano del gioco dal Como dall'inizio alla fine. Thuram è stato migliore sia di Esposito che di Bonny. E' salito in cattedra quando l'Inter aveva bisogno di allungare in classifica".