Le doppiette di Marcus Thuram e Denzel Dumfries contro il Como al Sinigaglia arrivano come una sentenza: lo scudetto è dell’Inter. Non lo dice solo la classifica di Serie A (nove punti di vantaggio sul Napoli con ancora sei partite da giocare), ma anche gli esperti delle quote di William Hill e Planetwin365, che, come riporta Agipronews, fissano a quota 1,01 il ventunesimo tricolore per i nerazzurri.

Un vero e proprio trionfo per gli uomini di Cristian Chivu, che hanno costruito un divario ormai incolmabile per tutti gli avversari, a partire dal Napoli, che ieri è stato fermato sull’1-1 dal Parma e vede schizzare tra 18,00 e 25,00 quello che ormai è un miraggio. Tagliato completamente fuori il Milan, lontano dodici punti e proposto a 75,00 dopo il clamoroso tracollo di San Siro contro l’Udinese.