Javier Zanetti sarà l'ospite speciale dell'ultima tappa teatrale di 'Viva El Futbol' che andrà in scena all'Ariston di Sanremo il prossimo 20 aprile, alle ore 21. Lo ha annunciato Lele Adani, parlando così della presenza del vice presidente dell'Inter, la cui ospitata all'Arcimboldi era saltata perché in quei giorni il club aveva deciso di non esporsi in pubblico con nessun tesserato dopo i noti fatti arbitrali del match con l'Atalanta: "Questo ospite non ha potuto esserci nella tappa di Milano per cause non sue, e aveva dato la parola perché è una persona perbene. Mi ha detto: 'Mi rifarò quando avrò la possibilità'. Ci siamo sentiti ieri e oggi: la leggenda più importante e preziosa nella storia dell'Inter, Javier Zanetti, sarà con noi a Sanremo. I primi cento che erano all'Arcimboldi potranno far valere il biglietto anche a Sanremo. C'è tempo fino a venerdì", le parole di Adani.