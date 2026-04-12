Anche Urbano Cairo vota a favore dell'ipotesi di vedere Giovanni Malagò come nuovo presidente della FIGC. In giornata il Corriere della Sera (RILEGGI QUI) ha confermato che la preferenza di Beppe Marotta è orientata verso l'ex vertice del Coni, tanto che il numero uno dell'Inter starebbe già raccogliendo le firme a favore in vista dell'assemblea di Lega Serie A fissata per la giornata di domani. L'intenzione del varesino, stando a quanto riferito dal quotidiano, è di presentarsi all'appuntamento con la maggioranza delle firme pro Malagò, chiarendo così la visione della maggior parte dei club in vista delle elezioni del prossimo 22 giugno.

Intervenuto in diretta su Sky Sport per la Milano Marathon, il presidente del Torino ha parlato dell’ipotesi di Malagò candidato come nuovo presidente FIGC: "Lo conosco bene e lo stimo - le parole di Cairo -. È una persona molto capace, ha fatto bene al Coni. Per me sicuramente potrebbe essere una persona su cui puntare".