Arrivato ai microfoni di RAI Radio Uno, Marcus Thuram, uno degli eroi della serata del Sinigaglia, sottolinea l'importanza delle sue reti arrivate dopo un lungo digiuno ma nel momento giusto per dare lo slancio forse decisivo alla cavalcata Scudetto dell'Inter.

Possiamo dire che se uno non segna per tanto tempo, poi mette a segno quelli decisivi a poche giornate dalla fine, ci si possa stare?

"No, la cosa importante non sono i gol ma il modo in cui aiuti la squadra per l'attitudine e l'atteggiamento nell'aiutare i compagni. Questo è quello che sto provando a fare".

Però hai fatto due gol che sono tanta roba, specie il secondo. Molto della vittoria porta la tua firma.

"No, no... Se ho fatto gol è perché Nicolò Barella ha fatto due assist. Poi Denzel Dumfries ha fatto due gol, i difensori hanno aiutato a non subirne, poi chi è entrato, il mister, lo staff... Questa è una vittoria di squadra".

Però Chivu qualcosa ve l'ha detta a fine primo tempo.

"Ci siamo parlati tutti, dovevamo reagire e lo abbiamo fatto".

Quanto avevi in matematica?

"Andavo abbastanza bene".

Quindi i calcoli te li sei fatti?

"No, calcoli non se ne fanno. Dobbiamo giocare e vincere, poi vediamo alla fine".