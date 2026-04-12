Forse è sembrato un gesto di troppa grazia all'Inter quello che è avvenuto a Parma, un regalo troppo bello e insperato che scartarlo sembrava quasi un peccato. E infatti, per un tempo intero i nerazzurri lasciano lì il dono, col Como che si balocca come meglio crede trovando due reti nel giro di nemmeno dieci minuti peraltro legittimi visto quanto fatto vedere dalla squadra di Cesc Fabregas. Che però, in una serata folle, fanno vedere il bello e il brutto di sé: basta la rete di Marcus Thuram al primo tiro in porta del match per segnare la più classica delle sliding doors: nella ripresa, i nerazzurri salgono in cattedra e prima con Thuram, poi con la doppietta di Denzel Dumfries calano il poker che vale il +9 sul Napoli e probabilmente lo scatto decisivo verso la conquista dello Scudetto. Onore al Como, che nel finale spera nel clamoroso riaggancio col rigore di Lucas Da Cunha, ma alla fine è festa nerazzurra al Sinigaglia.

IL TABELLINO

COMO-INTER 3-4

MARCATORI: 36' Alex Valle (C), 45' Nico Paz (C), 45' + 1, 49' Thuram (I), 58', 72' Dumfries (I), 89' Da Cunha (C, rig.)

COMO: 1 Butez; 77 Van der Brempt (67' 28 Smolcic), 34 Diego Carlos (46' 14 Ramon) 2 Kempf, 3 Valle (80' 18 Moreno); 8 Sergi Roberto (46' 33 Da Cunha), 23 Perrone; 38 Diao (80' 7 Morata), 10 Nico Paz, 20 Baturina; 11 Douvikas.

In panchina: 21 Törnqvist, 22 Vigorito, 44 Čavlina, 5 Goldaniga, 6 Caqueret, 17 Rodriguez,19 Kühn, 31 Vojvoda, 56 De Paoli.

Allenatore: Cesc Fabregas.

INTER: 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni (46' 30 Carlos Augusto); 2 Dumfries, 23 Barella (77' 22 Mkhitaryan), 20 Calhanoglu, 7 Zielinski (56' 8 Sucic) 32 Dimarco (56' 11 Luis Henrique); 94 Esposito (56' 14 Bonny), 9 Thuram.

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 10 Lautaro Martinez, 16 Frattesi, 17 Diouf, 36 Darmian, 48 Mosconi.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Massa. Assistenti: Meli - Alassio. Quarto ufficiale: Ayroldi. VAR: Aureliano. Assistente VAR: Maggioni.

Note

Possesso palla: 60%-40%

Tiri in porta: 8-5

Tiri totali: 24-7

Ammoniti: Alex Valle (C), Zielinski (I), Diao (C), Calhanoglu (I), Sucic (I), Acerbi (I), Carlos Augusto (I), Bonny (I), Ramon (C), Akanji (I)

Corner: 1-1

Recupero: 1°T 1', 2°T 5'.

RIVIVI IL LIVE

95' - FISCHIA MASSA, RIEN NE VA PLUS AL SINIGAGLIA!!! L'INTER VINCE UN MATCH PAZZESCO PER 4-3 E ALLUNGA A +9 SUL NAPOLI. FORSE È LO SCATTO DECISIVO!!!

95' - Scontro aereo tra Carlos Augusto e Kempf, Sommer esce e blocca in presa alta.

94' - Sommer si getta su un pallone recapitato in area e impossibile da ricevere per Morata.

93' - Fallo ntetto su Thuram, punizione nella metà campo offensiva per l'Inter.

92' - Traversa di Ramon. Il difensore mette la gamba sul mancino di Moreno e colpisce il montante, anche se Morata avrebbe vanificato tutto essendo in fuorigioco.

91' - Akanji e Ramon hanno qualcosa da dirsi non in modo amichevole, ammoniti entrambi.

90' - Saranno cinque i minuti di recupero. Moreno arriva sul pallone di Paz ma non inquadra la porta, Acerbi e Dumfries se la prendono con Sucic che ha cercato un disimpegno leggero.

89' - Dal dischetto va Da Cunha... GOL DEL COMO! Sommer intercetta ma non ci arriva, i lariani tornano a sperare!

88' - Attenzione, calcio di rigore per il Como: il fallo di Bonny è in area.

87' - Giallo anche per Bonny per fallo su Nico Paz intento a tirare, punizione dal limite per il Como.

86' - Morata prova il colpo di tacco per Nico Paz, Luis Henrique pur gigioneggiando un po' riesce a risolvere la situazione.

84' - Prova la bomba Nico Paz, che però regala il pallone ai tifosi lariani.

83' - Altro giallo per un giocatore dell'Inter, tocca a Carlos Augusto.

82' - Crossa Smolcic, Dumfries allontana di testa poi Thuram guadagna una punizione.

80' - Nel Como, dentro Morata e Moreno che rilevano Diao e Valle.

79' - Ammonizione anche per Acerbi.

78' - Fischi per Barella che se la prende comoda nell'uscire, dentro Mkhitaryan.

77' - Giallo per Sucic, che atterra Diao. Il croato era diffidato, salterà la gara col Cagliari. Poi qualche scintilla in campo.

IL GOL DI DUMFRIES: Punizione da metà campo, sponda di Akanji che manda al bar Valle, Dumfries si avventa sul pallone e trova l'angolo pulito alle spalle di Butez per la sua doppietta. Dopo la rete, esplode la gioia di Cristian Chivu che va fino a metà campo per abbracciare Acerbi.

72' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!!! DEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENZEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELLLLL DUUUUUUUUUUUUUUUUUUUMFRIIIIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEESSSSSSSSSSS!!

70' - Sommer mette i pugni sulla punizione di Nico Paz, poi Massa converte un corner in rimessa per l'Inter: l'ultimo tocco sul cross di Ramon era di Smolcic.

69' - Calhanoglu perde palla e atterra Baturina, giallo inevitabile. Il turco si lamenta con Luis Henrique per il brutto pallone recapitatogli.

67' - Cambia Fabregas: fuori Van der Brempt, in campo Smolcic.

66' - Barella protesta con Massa per un fallo fischiato ad Akanji su Nico Paz. Proteste forse giuste del capitano di serata.

65' - Diao riceve da Da Cunha, punta Luis Henrique e mette in mezzo dove Carlos Augusto mette il piede per spazzare.

64' - Alex Valle prova a mettere un pallone in area, che però finisce dritto su Sommer.

62' - Thuram riceve da Sucic, si accentra e calcia colpendo Akanji che era sulla traiettoria.

59' - Prova a rispondere il Como con Baturina, il cui tiro è troppo angolato e termina fuori.

IL GOL DI DUMFRIES: Calhanoglu dipinge una parabola perfetta, Akanji blocca bene su Paz, Van der Brempt non arriva e dall'altra parte dell'arcobaleno c'è Dumfries che di testa trova la rete che ribalta il risultato.

58' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!! DEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENZEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELLL DUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUMFRIIIIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSS!!!

57' - Nico Paz reclama con Massa per un fallo fischiato ai danni di Sucic, l'intervento pare però evidente.

56' - Ben tre cambi per Chivu: Luis Henrique rileva Dimarco, Sucic va al posto di Zielinski e Bonny rimpiazza Pio Esposito.

55' - Diao commette fallo su Dimarco, si ribella calciando il pallone sui cartelloni e viene ammonito.

54' - Ramon svetta su tutti sulla punizione, colpo di testa che finisce dritto tra le mani di Sommer.

53' - Cartellino giallo per ZIelinski, che atterra fallosamente Van der Brempt.

52' - Cross di Dumfries spazzato da un difensore, arriva Calhanoglu che calcia di controbalzo mandando altissimo.

50' - Como che prova a scuotersi, tiro di Perrone strozzato e bloccato a terra da Sommer.

IL GOL DI THURAM: Il Como rovina un po' tutto in pochi minuti. Lancio morbido di Barella per Thuram che approfitta dell'uscita kamikaze di Butez che non si intende con Kempf e lo beffa con un morbido pallonetto dalla distanza.

49' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRR!!! MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARCUUUUUUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSSSSSSS THUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUURAAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMMMMM!!!

48' - Akanji chiude bene la strada a Douvikas lanciato dalle retrovie, servendo poi Sommer.

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21.50 - Calcio d'inizio della ripresa per l'Inter: PARTITI!

21.49 - Squadre che rientrano per il secondo tempo. Carlos Augusto prenderà il posto di Bastoni, mentre nel Como entrano Da Cunha per Sergi Roberto e Jacobo Ramon per Diego Carlos.

21.47 - Carlos Augusto ha smesso la tuta, è pronto ad entrare.

HALFTIME REPORT - La voglia del Como di inseguire fino in fondo il sogno Champions League prevale nettamente su un'Inter che scende in campo compassata e con poche idee. La prima frazione di gioco è un crescendo della squadra di Cesc Fabregas che progressivamente imbriglia i nerazzurri e li colpisce con le staffilate di Alex Valle, al suo primo gol da professionista, e di Nico Paz che capitalizza un assist al bacio di Jean Butez. Difesa nerazzurra che ha le sue colpe, soluzioni che latitano, ma proprio nel recupero del primo tempo Marcus Thuram trova la zampata che rimette i nerazzurri parzialmente in carreggiata.

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45' + 1 - Sulla rete di Thuram si chiude il primo tempo, col Como che va negli spogliatoi avanti per 2-1.

IL GOL DI THURAM: Sulla prima vera disattenzione del Como, Barella guadagna il fondo e crossa in area, dove Tikus anticipa un Van der Brempt troppo morbido e con il piede esposto mette la palla alle spalle di Butez.

45' + 1 - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRR!!! MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARCUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUSSSSSSSS THUUUUUUUUUUUUUURAAAAAAAAAAAMMMMMMM!!!

45' - RADDOPPIO DEL COMO! NICO PAZ! Nasce tutto da un lancio rugbystico di Butez che sorprende la difesa nerazzurra e trova Nico Paz sulla corsa. Controllo e tiro che bacia il palo e finisce in porta.

44' - Altro scippo ai danni stavolta di Thuram da parte di Diego Carlos, palla a Baturina il cui rasoterra è bloccato da Sommer.

43' - Prova a giro Nico Paz, palla che termina alta sopra la traversa.

42' - Altro fallo di Calhanoglu su Baturina e altro pericolo su punizione. Poco prima, grande attacco di Nico Paz ai danni di Bastoni.

39' - Dumfries arriva sul corner di Dimarco di testa, Butez per poco non perde il contatto con la sfera. Poi ripartenza velocissima del Como, che si prende un corner.

39' - Inter che prova la reazione, primo corner della gara.

36' - COMO IN VANTAGGIO! ALEX VALLE! Tocco magistrale di Diao per Nico Paz che vola in area e calcia trovando la respinta di Sommer. Sulla quale, però, Valle è più lesto di tutti a ribadire in porta. Dumfries colto in controtempo.

32' - Azione del Como pazzesca, ancora di più le chiusure di Dumfries che chiude la strada a Perrone due volte dopo che un tentativo di tap-in è finito su Douvikas. Poi Massa ferma tutto per fuorigioco.

31' - Como che dopo una serie di fiammate offensive torna a gestire il possesso.

26' - Palla recuperata dal Como a metà campo, Baturina riceve, prepara il tiro e calcia dalla distanza: conclusione che finisce in curva.

24' - Numero di Diao tra tre avversari, cross intercettato da Acerbi. La palla poi si impenna e Alex Valle, provando a colpire in sforbiciata, centra al volto Dumfries: Massa estrae il primo giallo del match.

22' - Paz cerca il pallone veloce per Douvikas, che però viene colto di sorpresa. Sommer esce e blocca.

19' - Trattenute reciproche tra Douvikas e Acerbi su un campanile che arriva nell'area di Sommer, per Massa è fallo del greco.

18' - Massa fischia fallo di Dumfries ai danni di Van der Brempt, il fallo è evidente ma Chivu protesta.

16' - Batte lo stesso Baturina, pallone sulla barriera.

15' - Fallo di Calhanoglu su Baturina, punizione pericolosa per il Como.

13' - Esposito, nel tentativo di difendere palla, allarga il braccio sinistro e stende fallosamente Van der Brempt. Lancio di Barella, protagonista di un ottimo spunto.

12' - Tentativo di cross per Pio Esposito, anticipato in presa alta da Butez.

11' - Fase con qualche errore da una parte e dall'altra, poi palla che arriva a Dimarco il cui cross è spazzato da Kempf.

9' - Barella arriva alle spalle di Nico Paz rubandogli il pallone con un grande tempismo.

6' - Lancio di Zielinski ancora per Thuram, Butez esce per anticipare il francese ma per poco non gli serve l'assist. Poi la difesa del Como rimedia.

4' - Ancora Como pericoloso, bene Dimarco in chiusura su Diao dopo gran recupero di Nico Paz.

3' - Errore in disimpegno per l'Inter, che però sorprende anche Douvikas che viene rimontato da Acerbi bravo anche a prendersi fallo.

2' - Tracciante di Akanji interessante per Thuram, che però non aggancia la sfera.

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20.47 - Calcio d'inizio dell'incontro per il Como: PARTITI!

20.44 - Sergi Roberto e Barella davanti a Massa per il sorteggio.

20.42 - Como e Inter entrano in campo, in un Sinigaglia tutto esaurito.

20.41 - Squadre nel tunnel che porta al campo, mentre ha preso posto Beppe Marotta.

20.35 - Le squadre sono negli spogliatoi. Fra poco ci sarà il calcio d'inizio.

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