È stato un weekend dal sapore dolcissimo per l’Inter, che può festeggiare dopo una giornata favorevole sotto diversi punti di vista. La vittoria contro il Como, unita al pareggio del Napoli sul campo del Parma e alla sconfitta casalinga del Milan contro l’Udinese, ridisegna gli equilibri in vetta alla classifica.

Un turno che, almeno sulla carta, sorride ai nerazzurri, capaci di sfruttare al meglio i passi falsi delle dirette concorrenti. Tuttavia, al di là dei risultati, non mancano le polemiche.

Sotto i riflettori finisce infatti un episodio destinato a far discutere: il rigore clamoroso concesso al Como. Nel mirino c’è la direzione di Massa, così come l'utilizzo del VAR. 

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Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 13 aprile 2026 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.