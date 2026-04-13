All'ingresso in Lega Serie A, dove quest'oggi è prevista la nuova assemblea, Giovanni Carnevali, AD del Sassuolo, parla ai cronisti presenti dei temi cruciali della riunione di oggi, ma non solo: "Oggi è la prima volta che ci raduniamo dalle dimissioni di Gabriele Gravina, sarà il momento per confrontarsi e fare valutazioni sul candidato. Si dice che la Serie A vuole candidare Giovanni Malagò ma non abbiamo avuto modo di confrontarci. Lo faremo oggi sperando di condividere il nome del futuro candidato".

Ma sarebbe d'accordo sul nome di Malagò?

"Sicuramente è adatto a gestire una Federazione. Ha grandi capacità, lo ha dimostrato in questi anni. Sicuramente può essere la persona adatta al nostro movimento ma dobbiamo capire se c'è qualche altro candidato. Penso sia giusto fare il confronto tra club, poi non è detto che il nostro candidato verrà eletto perché ci sono tante situazioni da valutare. Penso che non dobbiamo sbagliare perché dobbiamo eleggere una persona importante per dare un cambiamento al nostro sistema".

Serve qualcuno che sappia parlare con la politica, come ha detto De Laurentiis?

"Deve saper parlare con la politica, sicuramente. Ma io penso che debba sapere di sport e di calcio, conoscere il nostro movimento e le nostre problematiche. Spero che questa persona possa cambiare le cose che non funzionano, ma è difficile perché è un sistema ingessato e servono cambiamenti radicali. Si può fare ma serve del tempo, anche perché va valutato l'intero sistema . Io mi chiedo cosa sarebbe successo se Kean avesse segnato, penso che i problemi vadano al di là del risultato sportivo".

Proporrà un altro nome?

"Io voglio ascoltare e capire chi possono essere i candidati. Tutte queste notizie che sono uscite vengono fuori da modi di pensiero personali".

Vi preoccupa il fatto di dover dialogare con le altre componenti?

"Il dialogo deve essere la cosa più importante. Prima parliamo tra noi club, poi bisognerà farlo con gli altri. Ma la Lega Serie A deve essere determinante per la scelta; negli ultimi anni le scelte sono state determinate da leghe inferiori. Il calcio deve cambiare in modo drastico e la Serie A deve determinare questo".

FcIN - Nei ritagli di tempo parlerà con Marotta di Muharemovic?

"Per Muharemovic stiamo parlando con diverse società, non solo con Marotta".