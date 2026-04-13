Yann Bisseck ha celebrato gli eroi dell'Inter finiti in copertina dopo il successo di Como e non solo pubblicando un post su Instagram che ritrae Denzel Dumfries e Marcus Thuram, che hanno messo la loro personale griffe sul tabellino del 4-3 del Sinigaglia con una doppietta a testa: "Grandi giocatori", ha scritto il difensore tedesco. Per poi aggiungere, tra parentesi, "anche tutti gli altri".