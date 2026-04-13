Yann Bisseck ha celebrato gli eroi dell'Inter finiti in copertina dopo il successo di Como e non solo pubblicando un post su Instagram che ritrae Denzel Dumfries e Marcus Thuram, che hanno messo la loro personale griffe sul tabellino del 4-3 del Sinigaglia con una doppietta a testa: "Grandi giocatori", ha scritto il difensore tedesco. Per poi aggiungere, tra parentesi, "anche tutti gli altri". 

Sezione: Focus / Data: Lun 13 aprile 2026 alle 18:50
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.