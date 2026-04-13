Denzel Dumfries parla ai microfoni de La Domenica Sportiva della vittoria dell'Inter in casa del Como. "Una grande partita da parte nostra, una vittoria molto importante ma dobbiamo vincere le altre. All'intervallo eravamo arrabbiati perché dovevamo fare meglio, anche il mister ci ha detto cosa dovevamo cambiare", commenta l'olandese.

"Dopo l'anno scorso, difficile, c'è grande fame. Per le prossime partite dobbiamo giocare con tanta forza. Non sono preoccupato: andiamo avanti. Sappiamo quanto siamo forti, abbiamo tanti giocatori che giocano qui da tanti anni. Non guardiamo agli altri, dobbiamo continuare così, lavorando duro e mostrando ogni gara che siamo forti. Siamo molto orgogliosi della rimonta che abbiamo fatto".