Giampaolo Pazzini parla dagli studi di Pressing della vittoria conseguita dall'Inter in casa del Como. "Una grande dimostrazione di forza, giocavano miglior attacco contro miglior difesa. Fondamentale per tempistica il gol di Thuram perché andare 1-2 prima dell'intervallo cambia l'inerzia della partita. Ed è un gol da attaccante vero".

"Sotto l'aspetto mentale, della comunicazione, Chivu ha meriti enormi - sottolinea Pazzini -. Ha preso in mano una situazione complicatissima, è il momento di dargli grandi meriti. In determinati momenti fa anche dei cambi pesanti".