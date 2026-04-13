Il ko incassato dal Como per mano dell'Inter non fa abbassare la testa a Cesc Fabregas che, anzi, dopo il 4-3 del Sinigaglia rivendica il miglioramento fatto in questa stagione dalla sua squadra: "Noi siamo chi siamo, piano piano vogliamo crescere. E una crescita importante c'è già stata - le parole del tecnico dei lariani a Rai Radio 1 -.  Rispetto alla scorsa stagione abbiamo nove punti in più con sei giornate ancora da giocare, in più la semifinale di Coppa Italia. I numeri parlano da soli".

Sezione: News / Data: Lun 13 aprile 2026 alle 19:42
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.