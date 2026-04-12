Parole di rammarico quelle di Raffaele Palladino a margine della sconfitta casalinga incassata contro la Juventus ieri sera. "Non parlo degli arbitri" ha prontamente risposto a fine partita l'allenatore dell'Atalanta non appena è stato chiamato a rispondere sull'episodio su Gatti. Niente commenti da parte della guida degli orobici che stronca sul nascere le polemiche e focalizza piuttosto l'attenzione sugli obiettivi stagionali tra cui la Coppa Italia.

Nella competizione in questione la Dea ha ottenuto un pari per 2-2 con la Lazio nella semifinale d'andata e giocherà il ritorno alla New Balance Arena mercoledì 22 aprile. Quando scenderà in campo contro i biancocelesti la Dea conoscerà l'eventuale avversaria da affrontare ancora una volta all'Olimpico, dove ha giocato qualche settimana fa la gara d'andata, per la finale, considerata dall'allenatore dei bergamaschi un obiettivo "fondamentale per noi", come ha aggiunto in conferenza stampa.

Sezione: Il resto della A / Data: Dom 12 aprile 2026 alle 12:00
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi