Parole di rammarico quelle di Raffaele Palladino a margine della sconfitta casalinga incassata contro la Juventus ieri sera. "Non parlo degli arbitri" ha prontamente risposto a fine partita l'allenatore dell'Atalanta non appena è stato chiamato a rispondere sull'episodio su Gatti. Niente commenti da parte della guida degli orobici che stronca sul nascere le polemiche e focalizza piuttosto l'attenzione sugli obiettivi stagionali tra cui la Coppa Italia.

Nella competizione in questione la Dea ha ottenuto un pari per 2-2 con la Lazio nella semifinale d'andata e giocherà il ritorno alla New Balance Arena mercoledì 22 aprile. Quando scenderà in campo contro i biancocelesti la Dea conoscerà l'eventuale avversaria da affrontare ancora una volta all'Olimpico, dove ha giocato qualche settimana fa la gara d'andata, per la finale, considerata dall'allenatore dei bergamaschi un obiettivo "fondamentale per noi", come ha aggiunto in conferenza stampa.