Dopo l'importante vittoria di ieri sera a Como, l'Inter dovrà già pensare ad affrontare il Cagliari, gara in programma per venerdì 17 aprile 2026 alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza. La squadra di Cristian Chivu ospiterà i sardi nel match valido per la 33esima giornata di campionato, che i tifosi del Biscione potranno seguire in diretta tramite l'app di DAZN su Smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet ma anche su Sky Sport. FcInternews.it, vi dà inoltre la possibilità di seguire la diretta attraverso il live testuale del match e vari approfondimenti e curiosità legati alla partita sui vari canali.