Era il 3 marzo 2013, nel pieno di una stagione da incubo, quando l'Inter guidata da Andrea Stramaccioni, oggi apprezzato opinionista TV, riuscì nell'impresa di rimontare uno svantaggio di 2 reti e vincere al Massimino di Catania grazie alle reti tutte nella ripresa di Ricky Alvarez e Rodrigo Palacio, autore di una doppietta con gol decisivo al 92' (i rossoblu godevano del doppio vantaggio già al 19' con le firme di Gonzalo Bergessio e Giovanni Marchese). Ieri sera al Sinigaglia di Como, a 13 anni circa di distanza, la squadra nerazzurra guidata da Cristian Chivu (che era in campo quel giorno di 13 anni fa al centro della difesa al fianco di Juan Jesus) ha replicato la rimonta contro il Como sempre partendo da 2 gol di svantaggio.

Per quanto concerne i lariani, invece, è la prima volta nella loro storia in Serie A in cui si fanno recuperare un vantaggio doppio e poi escono dal campo con una sconfitta. Un tuffo nel passato evidenziato da Opta.