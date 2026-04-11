Una chiacchierata esplorativa per quella che ad oggi altro non è che una semplice idea. Lorenzo Pellegrini per l'Inter è un vecchio pallino e a giugno il centrocampista, salvo rinnovi al ribasso con la Roma, si troverà libero dall'attuale contratto con i giallorossi. E vista l'aria che tira a Trigoria al momento è improbabile che le parti convergano per un nuovo accordo professionale. Ma, come appurato da FcInterNews.it, in questa fase storica non c'è nulla di concreto tra il giocatore e il club milanese.

Il classe '96, che ieri si è infortunato e ne avrà per circa un mese, attualmente guadagna circa 6 milioni e difficilmente potrà ambire a una cifra simile anche con il prossimo contratto. L'Inter ha in mente un restyling significativo che riguarderà soprattutto la difesa ma potrebbe coinvolgere anche il centrocampo, soprattutto se Henrikh Mkhitaryan saluterà anche lui per scadenza di contratto a giugno. L'ex Sassuolo in tal senso potrebbe sulla carta essere il sostituto dell'armeno nella rosa dell'Inter, garantendo anche una quota 'italiana' per le liste che perderanno i vari Francesco Acerbi, Matteo Darmian e probabilmente Davide Frattesi.

Al momento, comunque, non si può dire che l'Inter sia particolarmente attiva sul fronte Pellegrini, che da qui alle prossime settimane si presterà a diverse ipotesi sul futuro. Sicuramente in Viale della Liberazione nutrono grande considerazione nelle qualità del centrocampista romano, ormai prossimo alle 300 presenze in Serie A e nel giro della Nazionale azzurra. Ma bisognerà aspettare per capire se questa considerazione potrà trasformarsi in qualcosa di serio.