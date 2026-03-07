Tra i migliori del Bayern Monaco nel secco successo per 4-1 contro il Borussia Mönchengladbach, Leon Goretzka, centrocampista dei bavaresi, arrivato ai microfoni di Sky Sports Deutschland ha parlato anche del suo futuro che sembra ormai sempre più lontano dal club biancorosso aprendo ad un'esperienza oltreconfine: "Direi addirittura che giocare all'estero mi piacerebbe. Mi piacerebbe tornare a giocare a calcio a livello agonistico all'estero. Non farò dipendere la mia prossima mossa dal meteo, ma troveremo qualcosa di bello". 

Sezione: News / Data: Sab 07 marzo 2026 alle 17:53
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
