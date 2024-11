Dopo la vittoria per 3-0 in casa del Napoli, l'Atalanta compie un balzo in avanti in classifica che la posiziona di fatto in zona scudetto. Lecito per la Dea dunque sognare il titolo? Se a DAZN Gian Piero Gasperini è riuscito ad eludere la domanda, in conferenza stampa il tecnico di Grugliasco non è riuscito ad evitare l'argomento. Di seguito la sua risposta.

Atalanta da scudetto?

"Mancano 27 partite, se per te l'Atalanta è da scudetto rispetto al tua opinione. Le partite però sono tutte diverse, non so se riusciremo ad avere sempre un tessuto così forte. Se riusciremo ad allargare un po' il cerchio con altri giocatori, andremo avanti ma lo vedremo più avanti".