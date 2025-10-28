Il Napoli passa al Via del Mare con il minimo sforza e conquista altri tre punti che blindano la vetta. Dopo un primo tempo orfano di emozioni, la partita svolta nella ripresa: prima il rigore sbagliato da Camarda e parato da Milinkovic-Savic, poi il colpo di testa vincente di Anguissa, in rete per la seconda volta nel giro di pochi giorni dopo il gol siglato sabato scorso contro l'Inter. Gli azzurri superano 1-0 i salentini salgono ora a 21 punti in classifica. 

Sezione: Il resto della A / Data: Mar 28 ottobre 2025 alle 20:36
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
