La Juventus di Luciano Spalletti conquista una vittoria pesante sul campo dell’Atalanta, al termine di una gara intensa, sofferta e decisa da un episodio nella ripresa. I bianconeri resistono all’avvio aggressivo dei bergamaschi e colpiscono al momento giusto grazie a Jeremie Boga, ancora una volta protagonista dopo il mercato di gennaio.

L’Atalanta parte fortissimo e schiaccia la Juventus nella propria metà campo. Al 7’ Scalvini recupera palla su Yildiz e innesca Zalewski, che sfiora il gol con una conclusione di poco fuori. Due minuti più tardi è ancora Scalvini a rendersi pericoloso, colpendo il palo di testa su calcio piazzato. La squadra di casa continua a dominare il ritmo, mentre la Juventus fatica a uscire pulita.

La prima vera occasione bianconera arriva solo al 30’, con un tiro di Thuram facilmente neutralizzato. Nel finale di primo tempo la squadra di Spalletti cresce leggermente, ma Carnesecchi e la difesa bergamasca chiudono ogni spazio.

Nella ripresa arriva l’episodio decisivo: un cross di Holm genera confusione tra Carnesecchi e Djimsiti, e Boga è il più rapido a insaccare da pochi passi. L’Atalanta reagisce subito, con Scalvini ancora pericoloso e Di Gregorio decisivo in più occasioni.

Nel finale i bianconeri sfiorano il raddoppio con Thuram, che spreca una grande occasione a tu per tu. Nonostante la pressione finale della Dea, la Juventus resiste e porta a casa tre punti fondamentali per la classifica.