"Niente multa per l’Inter", fa sapere Calcio e Finanza che dà un aggiornamento dopo i fatti di Bodo, dove la società nerazzurra aveva rischiato una sanzione per aver utilizzato lo sponsor Betsson durante la gara contro il Bodø/Glimt in Champions League. Il motivo del rischio di sanzione era da ricercare nel fatto che in Norvegia la legge non consente sponsorizzazioni da parte di società di gioco d’azzardo.

"In Norvegia è consentito fare pubblicità esclusivamente agli operatori statali Norsk Tipping e Norsk Rikstoto” ricorda Calcio e Finanza che riporta anche le parole di un portavoce del Lotteritilsynet, che chiarisce: “Il divieto norvegese in materia di marketing è rigoroso. Include anche i casi in cui il nome promosso è sufficientemente noto da poter essere associato al gioco d’azzardo. Anche il branding generico e i giochi “free to play” rientrano nel divieto, pur potendo inizialmente sembrare al di fuori della definizione di gioco d’azzardo. Solo gli operatori autorizzati dall’Autorità norvegese per il gioco possono promuovere le proprie offerte. L’Autorità norvegese per il gioco ha deciso di non infliggere una sanzione economica dopo quanto avvenuto il 18 febbraio scorso. L’Autorità continuerà a monitorare la questione con le parti responsabili per prevenire episodi simili".