Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella sono recuperati e verranno convocati per Inter-Juventus, big match del weekend di campionato in programma sabato sera a San Siro. I due centrocampisti, che lavorano in gruppo da martedì dopo essersi messi alle spalle i rispettivi infortuni, non sono però ancora certi di una maglia dall'inizio: la decisione la prenderà Cristian Chivu nelle prossime ore, ma secondo Sky Sport tra i due è l'italiano ad avere più chance di partire dal 1'. Pochi dubbi in attacco, dove (a meno di colpi di scena) verrà riconfermata la ThuLa.