Domani sarà Manuel Locatelli il protagonista della conferenza stampa alla vigilia di Inter-Juventus. Il capitano bianconero prenderà il posto del tecnico Luciano Spalletti per anticipare i temi del Derby d'Italia: la decisione del club ha come obiettivo quello di permettere all'allenatore di concentrarsi solo sulla partita, soprattutto in periodi con tanti impegni ravvicinati.

"Una vera e propria rivoluzione nella strategia comunicativa della Juve - spiega Tuttosport -. Da ora in avanti, quindi, potrebbe capitare altre volte che al posto di Spalletti vada a parlare un giocatore, così da evitare una pressione mediatica eccessiva sul tecnico della Vecchia Signora". 

