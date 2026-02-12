DAZN approfitta del weekend in arrivo (oltre alle Olimpiadi Milano-Cortina, nel menù di Serie A ci sono anche due big match Inter-Juventus e Napoli-Roma) per lanciare una nuova promozione rivolta ai tutti i nuovi abbonati, ovvero il piano DAZN Full a prezzo scontato per sei mesi.

Con questa promo, per la quale al momento non è stata specificata la data di scadenza, è possibile attivare il piano DAZN Full ad un prezzo ridotto di 29,99 euro al mese invece di 44,99 euro per i primi sei mesi. Il piano prevede il pagamento mensile, senza vincolare il cliente per un anno.