"Il prossimo passo è il progetto definitivo di Milan e Inter, poi i lavori partiranno appena possibile, potrebbe essere già entro il 2026", ha detto l’Assessore Martina Riva a proposito dell'inizio dei lavori per il nuovo San Siro, cantieri che dovrebbero iniziare entro il 2026 con inaugurazione prevista per il dicembre 2030 secondo il cronoprogramma. "L’obiettivo fondamentale è quello di essere pronti con il nuovo stadio per gli europei del 2032, un bid molto importante che abbiamo portato avanti in questi anni. Qualora il nuovo stadio dovesse essere pronto prima, meglio, ma per la città, ancor prima che per le squadre, il traguardo principale è quello. Una volta che il nuovo stadio sarà pronto, ci sarà quella fase di modifica di San Siro attuale, che certamente non verrà più usato come stadio da 75.000 persone".
"Anche su cosa sarà veramente del Meazza bisogna avere un po’ di pazienza, però il tema è che verrà usato eventualmente per altri tipi di eventi, non certo più come lo stadio attuale. Non sarebbe pensabile avere due strutture così grandi, perché ricordiamo che anche il nuovo stadio avrà più o meno lo stesso numero di posti del Meazza, e sarebbe proprio insicuro, oltre che probabilmente inutile per la città di Milano avere due strutture così grandi nella stessa area" ha concluso ad Alanews l'Assessore allo Sport del Comune di Milano
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
