La sfida tra Italia e Turchia in Nations League non sarà speciale solo per Hakan Calhanoglu, pronto a incontrare tanti compagni dell'Inter, ma anche per il ct Vincenzo Montella: "Vedremo cosa succederà. Sono emozionato all'idea di giocare contro l'Italia - le parole, riportate da Fanatik, rilasciate dall'Aeroplanino a margine dei sorteggi -. È un gruppo interessante. Siamo nello stesso girone con alcune delle migliori squadre d'Europa, ed è importante confrontarsi con loro. Essere a questo livello è fondamentale per noi. Negli ultimi due anni abbiamo fatto un grande balzo in avanti, arrivando fin qui partendo dal basso. Ora, però, la nostra priorità resta marzo".

Mese in cui sono in programma i playoff per il Mondiale 2026: "Tutti pensano ai playoff di marzo, sono fondamentali per noi. Sto visitando i club, osservando i giocatori e le loro partite. L'ultima volta che siamo stati insieme ai calciatori è stato a novembre; il periodo che ci separa da marzo è una pausa lunga e dobbiamo monitorare tutto con attenzione. Il nostro unico focus saranno i playoff".