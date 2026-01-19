Il Torino annuncia l'acquisto a titolo temporaneo con opzione per l’acquisto a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rafel Obrador Burguera. Classe 2004, transitato dalle giovanili del Real Madrid, nella stagione 2024-25 è passato in prestito al Deportivo La Coruña, in Segunda División, con cui ha collezionato 34 presenze. La scorsa estate ha lasciato la Spagna per andare a giocare nel Benfica, da dove poi è approdato in granata.