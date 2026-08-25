In Italia il Monza e il Sassuolo, in Francia il Nizza, l'Angers e il Troyes. Gli estimatori di Yanis Massolin non mancano di certo e in questo finale di campagna acquisti è quasi scontato che il francese lascerà l'Inter per mostrare le proprie capacità altrove, dove godrà di un minutaggio in linea con le sue aspettative che inevitabilmente Cristian Chivu non potrebbe concedergli. Al di là dei club interessati che non mancano, il vero problema, che ha bloccato il trasferimento, ad oggi è un altro.

Questione di diritto

Secondo quanto appurato da FcInterNews.it, in Viale della Liberazione vorrebbero spostare il centrocampista classe 2002 in prestito secco, per non perdere il controllo. Ad oggi però tutti i potenziali acquirenti vorrebbero aggiungere un diritto di riscatto per non perdere il giocatore a fine stagione dopo avergli permesso di crescere e di migliorare, a tutto vantaggio del club di appartenenza, vale a dire l'Inter. C'è dunque da lavorare sulla formula, magari aggiungendo un eventuale contro riscatto che comunque protegga la società nerazzurra qualora Massolin si rivelasse un potenziale campione da riportare a Milano o banalmente da rivendere al miglior offerente. Situazione in evoluzione.