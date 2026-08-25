Prima ancora dei comunicati ufficiali, che sanciranno il suo passaggio dall'Inter al Monza in prestito con diritto di riscatto e controriscatto, Yvan Maye ha voluto mandare un messaggio di profonda gratitudine al club che lo ha accolto nel 2022: "Ero un bambino pieno di sogni quando sono entrato a far parte della famiglia nerazzurra - ha scritto il difensore francese classe 2006 sul profilo Instagram -. Con il lavoro, la passione, il sacrificio, ma soprattutto l'aiuto di tutti coloro che ho incontrato lungo il mio percorso in questo club meraviglioso ora sono una persona e un calciatore migliore. Ringrazio con tutto il cuore la gente dell'Inter. Vi sarò sempre riconoscente, Yvan". 

Sezione: Focus / Data: Mar 25 agosto 2026 alle 14:44
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.