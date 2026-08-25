Prima ancora dei comunicati ufficiali, che sanciranno il suo passaggio dall'Inter al Monza in prestito con diritto di riscatto e controriscatto, Yvan Maye ha voluto mandare un messaggio di profonda gratitudine al club che lo ha accolto nel 2022: "Ero un bambino pieno di sogni quando sono entrato a far parte della famiglia nerazzurra - ha scritto il difensore francese classe 2006 sul profilo Instagram -. Con il lavoro, la passione, il sacrificio, ma soprattutto l'aiuto di tutti coloro che ho incontrato lungo il mio percorso in questo club meraviglioso ora sono una persona e un calciatore migliore. Ringrazio con tutto il cuore la gente dell'Inter. Vi sarò sempre riconoscente, Yvan".