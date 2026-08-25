Un'autentica breaking news che sta ravvivando il mercato dell'Inter, la proposta dell'Al Jazira peer Kristjan Asllani, classe 2002, in uscita dall'Inter. In medio oriente, sottolinea Fabrizio Romano, vorrebbero il centrocampista albanese in prestito, mentre l'Inter insiste per una cessione a titolo definitivo.

Al di là della differenza di vedute tra le due società, c'è comunque da capire quali siano le intenzioni del giocatore, che deve ancora dare la propria disponibilità al trasferimento.

Sezione: Focus / Data: Mar 25 agosto 2026 alle 11:53
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.