L'esordio vincente dell'Inter in campionato ha fatto felice anche un tifosissimo nerazzurro come Nicola Berti, che ha visto il 4-1 rifilato dai campioni d'Italia al Monza in tv, ai Caraibi: "La gara è stata ottima, più positiva non si poteva: un primo tempo un po’ così però poi nel secondo abbiamo dominato, ha raccontato a Gazzetta.it l'ex centrocampista. Prima di tessere le lodi di Pio Esposito, autore del gol del 3-1 con un colpo di tacco delizioso: "È un grande, il migliore in campo in assoluto, una spanna superiore a tutti. Non gli togli la palla neanche se gli spari. Mi è piaciuto da morire e ha fatto un gol spettacolare".

Spostandosi dal campo al mercato, Berti ha promosso a pieni voti il lavoro della dirigenza: "Finora è statto grandioso. Chivu lo vedo proprio contento perché gli hanno preso i giocatori che voleva, compreso Jones, un fenomeno che mi piace da impazzire. Adesso speriamo solo che non esca nessuno, neanche Luis Henrique, che io mi terrei tutta la vita perché ci servirà durante la stagione. Stankovic? Deve fare un anno di apprendistato, lo terrei per questo. E' fortissimo: piano piano potrà ritagliarsi il suo spazio".

Infine, Berti si lancia in un pronostico sulla corsa scudetto, andando un po' in controtendenza rispetto a chi sostiene che l'Inter non abbia rivali in Italia: "Di sicuro il campionato non sarà così senza storia come si racconta. Secondo me, per l’Inter sarà una stagione molto più complessa. Il Milan è ringiovanito, a parte il Pallone d’oro (Modric, ndr). Ma anche i rossoneri dopo un primo tempo faticoso contro il Torino sono venuti fuori bene. In ogni caso bisogna mantenere alta l’attenzione: la stagione però è lunga".