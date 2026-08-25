Giorgio Perinetti, direttore sportivo, ha commentato ai microfoni di Tuttomercatoweb i primi 90 minuti del campionato italiano, segnati dalle vittorie di Inter, Napoli, Milan, Juventus, Roma, Lazio e Atalanta.

"Considerato che e ancora la prima giornata di campionato, il mercato e aperto e le rose non sono definite, ci possono essere anche delle sorprese - le sue parole -. L'Inter però s'è confermata, il Napoli s'è dimostrato concreto e sono le due squadre che si contenderanno lo Scudetto".

"La Roma? Impressionante. Con un Dybala incontenibile che se dovesse reggere cosi tutto il campionato potrebbe inserirsi nella lotta alle primissime posizioni", ha poi aggiunto.