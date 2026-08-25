Walter Novellino, intervenuto a CalcioNapoli24 Live, ha commentato la prima giornata di campionato, focalizzando la sua analisi sulla lotta scudetto. L'allenatore mette in prima fila Inter, Napoli e Roma.

"Ci sono state alcune polemiche arbitrali in questa prima giornata, ma le squadre non sono ancora pronte fisicamente - le sue parole -. Inter e Napoli si contenderanno lo Scudetto, ma attenzione anche alla Roma. Queste tre squadre si contenderanno lo Scudetto fino alla fine. Almeno per quello che ho visto fin qui".

Sezione: News / Data: Mar 25 agosto 2026 alle 17:59
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.