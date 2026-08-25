Archiviata la prima giornata, è già tempo di pensare alla prossima mentre le società cercheranno di completare i rispettivi roster prima della chiusura del mercato. L'Inter andrà a Cagliari a fare visita ai rossoblu, reduci dalla vittoria a domicilio sul Parma. L'ex portiere e oggi opinionista Nando Orsi, intervistato da Tutto Cagliari, ha provato a dare consigli agli isolani per affrontare i campioni d'Italia: “Sarà fondamentale che il Cagliari non si schiacci nella propria area di rigore. Se ciò accadesse per l’Inter sarebbe come un invito a nozze. I nerazzurri sono costruiti per vincere il campionato e la Champions League, e possono fare affidamento su una rosa lunghissima. In più ormai i calciatori della Beneamata giocano insieme da tanti anni, quindi si conoscono e si intendono a menadito. Il Cagliari dovrà impostare una gara di sacrificio, ma attenzione: non dovrà assolutamente rinunciare a giocare a calcio. Anzi, in certe fasi del match dovrà salire e alzare il baricentro, aggredendo i nerazzurri con coraggio. Altrimenti non avrà nessuna possibilità di fare risultato".