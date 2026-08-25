La "pazza idea" Andy Diouf sta funzionando. Da centrocampista centrale ad esterno di fascia, dove lo vuole Cristian Chivu, con risposte sempre più convincenti e possibilità concrete di ritagliarsi uno spazio importante nell'economia della squadra nerazzurra.

"Doveva essere l’alternativa a Palestra o Khalaili, adesso si giocherà le sue chance con Spence, non fosse altro perché le caratteristiche tecniche e fisiche dei due sono diverse e Chivu potrebbe alternarli a secondo del momento di forma, dell’avversario di fronte e del tipo di partita che vorrà affrontare - come si legge su Tuttosport -. Di certo, però, dopo quasi due mesi di lavoro, Chivu non può che essere soddisfatto dei progressi fatti dalla sua «pazza idea»".

Più avanti nell'articolo si evidenzia un altro aspetto. "Diouf è quello che manca all'Inter, quel giocatore che punta l'uomo, prova l'uno contro uno, cambia spartito. Il tipo di calciatore che Chivu vorrebbe anche per l'attacco e chissà se il mercato glielo regalerà. Intanto si gode la crescita di Diouf, in attesa di esami più probanti".