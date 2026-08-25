La Serie A ha appena chiuso la sua prima giornata, ma le prestazioni dei singoli calciatori sono già un importante indice per una particolare classifica, quella che a fine stagione eleggerà il capocannoniere del campionato. I giochi sono appena iniziati, ma i bookmaker hanno già adocchiato i centravanti che potrebbero contendersi il primato della classifica marcatori.

Testa a testa

Nel confronto quote capocannoniere Serie A di Superscommesse, a svettare su tutti è il nome di Donyell Malen. Lo scorso anno l’olandese, arrivato a Roma solo a gennaio, ha messo a segno ben 14 reti, solo 3 in meno rispetto a quelle siglate dal vincitore della classifica marcatori Lautaro Martinez. Con la fresca tripletta rifilata alla Fiorentina e tutta la stagione davanti, Malen è considerato il primissimo candidato al titolo di capocannoniere con quota media 3.08. Ma l’uomo da battere rimane Lautaro Martinez, che lo scorso anno ha sorpassato tutti i rivali grazie ai suoi 17 gol stagionali con la maglia dell’Inter. Anche quest’anno, le motivazioni dell’argentino e del club nerazzurro sono altissime, e il capitano dell’Inter potrà ritagliarsi il solito ruolo da protagonista: per i bookies, le sue chance di vittoria della classifica marcatori sono quotate mediamente 6.50.

Gli outsider

Al terzo posto un nuovo volto della Serie A, il centravanti del Milan Gonçalo Ramos: nonostante il portoghese debba ancora entrare a pieno nei meccanismi della nuova squadra di Amorim, la sua quotazione media oscilla tra 11.00 e 12.00. Occhio, però, agli altri goleador della Serie A: tra i pretendenti anche Douvikas e Kean (che, approdando al Como, potrebbe ripartire da zero ed esprimersi al meglio delle sue possibilità), Hojlund, Marcus Thuram e Pio Esposito, sempre più prezioso per l’Inter e per la Nazionale. Più indietro Kolo Muani, Scamacca e Simeone.





